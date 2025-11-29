F1 Oscar Piastri | È stata una grande qualifica domani mi aspetto una gara dura
Si sono da poco concluse sul tracciato di Losail le qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine del Q3, la pole position è stata conquistata dalla McLaren di Oscar Piastri che ha siglato il nuovo record della pista in 1:19.387. Weekend perfetto fino ad ora per l’australiano che domani avrà l’occasione di recuperare punti dalla vetta della classifica piloti. Non sarà però troppo distante il suo compagno di squadra Lando Norris che scatterà in gara dalla seconda posizione. Distacco di 108 millesimi per il britannico che domani, in caso di vittoria, sarà automaticamente campione. 🔗 Leggi su Oasport.it
