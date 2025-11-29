F1 oggi in tv GP Qatar 2025 | orari Sprint e qualifiche programma streaming
Oggi, sabato 29 novembre, seconda giornata del fine-settimana del GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. Qualifiche che hanno definito la griglia di partenza della Sprint, che metterà in palio i primi punti di questo week end. Poco tempo per i piloti e i team nel lavoro di adattamento al circuito, molto caratteristico e diverso dai tracciati canonici nel calendario iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Gp del Qatar di F1, la penultima gara del Mondiale: oggi le prove libere e la Sprint ilfaroonline.it/2025/11/28/gp-… #news #notizie #cronaca Vai su X
Oggi, in Qatar, nel circuito di Lusail si torna in pista con le prime prove libere alle ore 14:30 e a seguire, alle ore 18:30, le qualifiche sprint. Forza Ferrari Sempre ? #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orari Sprint e qualifiche, programma, streaming - settimana del GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Segnala oasport.it
A che ora la F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orari FP1 e Sprint Qualifying, streaming, differita TV8 - Oggi, venerdì 28 novembre, prenderà il via il week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Da oasport.it
F1 | Orari TV GP Qatar: la programmazione su Sky, NowTV e TV8 - La F1 torna a Lusail per il penultimo round della stagione: ecco tutti gli orari TV del GP del Qatar su Sky, NowTV e TV8. Si legge su tuttotek.it