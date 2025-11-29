F1 Max Verstappen | Siamo migliorati ma ci sono dei limiti Sarà dura

Max Verstappen ha centrato la terza piazza in occasione delle qualifiche valide per il GP del Qatar, ventitreesima nonché penultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il tracciato di Losail. Nello specifico il pilota in forza alla RedBull, quarto nella Sprint andata in scena nel primo pomeriggio, ha racimolato un gap di 0.264 rispetto a un davvero bravissimo Oscar Piastri, il quale ha segnato il miglior tempo di 1:19.387 precedendo Lando Norris, secondo con 0.108. Una volta arrivato al parco chiuso, l’olandese ha commentato quanto fatto: “ Le qualifiche sono andate meglio, anche se siamo ancora lontani; sono più contento, però ci sono limiti che non ci consentono di spingere di più. 🔗 Leggi su Oasport.it

