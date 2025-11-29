F1 Lewis Hamilton | Non ho completato il giro Voglio ancora essere fiducioso

Ennesima prestazione da dimenticare per Lewis Hamilton che chiude in 17a posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail il pilota 7 volte campione del mondo prosegue nella sua crisi che appare ormai senza fine. La pole position è andata a Oscar Piastri davanti a Lando Norris, Max Verstappen e George Russell. Il Re Nero invece ha chiuso già nella Q1 come accaduto ieri. Al termine delle qualifiche odierne, il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Le qualifiche? Sono andate come sono andate, non ho nemmeno completato il giro mi sono trovato né traffico purtroppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Non ho completato il giro. Voglio ancora essere fiducioso”

