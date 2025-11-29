F1 | la classifica del mondiale dopo la Sprint race in Qatar

Lusail (Qatar) 29 novembre 2025 - Parte davanti e vince, come aveva fatto nelle prime due edizioni della sprint su questo circuito. Oscar Piastri cancella gli ultimi weekend complicati con una vittoria perfetta in questa sprint sul circuito di Lusail. Secondo c'è George Russell, mentre Lando Norris è terzo, ma consapevole di avere domani la prima chance per il titolo del Mondo. Chiude quarto Verstappen, davanti a Tsunoda. Unica gioia per i colori italiani il sesto posto di Kimi Antonelli, mentre le Ferrari si perdono nel deserto mediorientale, con Leclerc tredicesimo e Hamilton diciassettesimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1: la classifica del mondiale dopo la Sprint race in Qatar

Contenuti che potrebbero interessarti

Mondiale per Club 2029: come funziona e la prima classifica. Il Milan… - facebook.com Vai su Facebook

Diversi cambiamenti nella classifica mondiale maschile dopo l'ultimo weekend Galles (+1), Giappone (+1), Uruguay (+1) Georgia (-2), Spagna (-1) #QuilterNS #QCNS Vai su X

F1: la classifica del mondiale dopo la Sprint race in Qatar - L'australiano vince la terza sprint su tre in Qatar, davanti a Russell. msn.com scrive

F1 | GP Las Vegas – CLASSIFICA PILOTI e COSTRUTTORI: doppia squalifica McLaren, come cambia il mondiale - La F1 approda a Las Vegas per il round 23 di 24 e cambia la classifica: questo il nuovo ordine mondiale dopo i risultati della Sin City ... Da f1ingenerale.com

F1 classifica piloti e costruttori: Verstappen a -24 da Norris, cambia tutto dopo la doppia squalifica McLaren - Come cambiano le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo la squalifica di Norris e Piastri nel Gran Premio di Las Vegas vinto da Verstappen ... Come scrive sport.virgilio.it