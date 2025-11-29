F1 il sabato di Lusail propone Sprint Race e qualifiche Piastri sfida Norris Verstappen per la rimonta

Oggi si entrerà ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail saranno messi in palio i primi punti di questo weekend che, sulla carta, potrebbe anche risultare decisivo nell'ottica della corsa al titolo iridato. Dopo l'unica sessione di prove libere di ieri e, soprattutto, la Sprint Qualifying, oggi si inizierà a fare sul serio. Quale sarà il programma del sabato qatariota? Si inizierà subito con il piatto forte della giornata. Alle ore 15.00 italiane (le ore 17.00 locali), infatti, andrà in scena la Sprint Race, che metterà sul piatto 8 punti che potrebbero pesare, e non poco, sulla lotta per il titolo.

