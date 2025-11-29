F1 GP Qatar Piastri vince la Sprint e tiene aperto il Mondiale

L’australiano della McLaren gestisce la gara breve di Losail e rosicchia due punti a Norris: gap iridato scende a -22. Ferrari fuori fase, alle 19 le qualifiche decisive Oscar Piastri infiamma il weekend del Qatar e rimette in moto la corsa al titolo 2025. Il pilota della McLaren domina la Sprint Race sul circuito di Losail, scattato dalla pole, conducendo una gara solida e senza sbavature, controllando ritmo e avversari fino alla bandiera a scacchi. Con questo successo, l’australiano riduce di due punti il vantaggio del compagno Lando Norris, terzo al traguardo, accorciando le distanze dalla vetta del Mondiale a -22 lunghezze, ora cuore vivo della sfida iridata. 🔗 Leggi su Sportface.it

