F1 GP Qatar Piastri in pole nella Sprint Race Orario e dove vedere in tv il penultimo appuntamento del mondiale

Lusail (Qatar), 28 novembre 2025 - La Formula 1 è pronta a vivere il penultimo fine settimana del mondiale 2025. Il Circus ha salutato i territori oltreoceano e oggi scenderà in pista a Lusail, in Qatar, prima del gran finale previsto ad Abu Dhabi. Il tema del titolo mondiale piloti è ancora apertissimo, dopo che le McLaren hanno incassato una dolorosa doppia squalifica alle loro monoposto nell'ultimo appuntamento di Las Vegas della scorsa settimana. Lando Norris è leader della classifica generale con 24 punti di vantaggio sia su Max Verstappen che sul compagno di squadra Oscar Piastri. L'australiano, apparso appannato negli ultimi mesi, sembra avere poche chance di recuperare, mentre l'olandese quattro volte campione è reduce da un periodo di crescita della sua RB21, chiamata all'ultimo sforzo nella speranza di capovolgere le sorti del mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 GP Qatar, Piastri in pole nella Sprint Race. Orario e dove vedere in tv il penultimo appuntamento del mondiale

