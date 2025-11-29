F1 George Russell | Per noi l’obiettivo è il secondo posto nei costruttori

George Russell si è dovuto accontentare della quarta posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 da poco terminate presso il tracciato di Losail. Prestazione discreta per il britannico, che però non è riuscito a centrare la top 3 nel suo giro. Precisamente il nativo di King’s Lynn ha racimolato uno scarto di +0.275 rispetto al poleman di giornata Oscar Piastri, abile a segnare il miglior tempo precedendo il compagno di scuderia Lando Norris oltre che la Red Bull di Max Verstappen. Una volta approdato in zona mista, il pilota ha analizzato quanto fatto: “ Sapevamo che sarebbe stato difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Per noi l’obiettivo è il secondo posto nei costruttori”

