F1 George Russell | Le McLaren sono velocissime questa pista è brutale per la macchina

Si è conclusa con la vittoria di Oscar Piastri la Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito notturno di Losail, l’australiano ha condotto una gara corta perfetta, restando sempre in testa dall’inizio alla fine. Weekend fin ad ora perfetto per il nativo di Melbourne che torna a gioire dopo settimane difficili. Seconda piazza per George Russell (+4.9) che conferma la piazza d’onore dopo la buona qualifica. Completa la top 3 l’altra McLaren guidata dal leader del Mondiale Lando Norris (+6.2). Domani il britannico potrebbe addirittura già ipotecare la vittoria del titolo nel caso in cui vincesse la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Le McLaren sono velocissime, questa pista è brutale per la macchina”

Contenuti che potrebbero interessarti

George Russell chiede che venga estesa la zona DRS almeno prima della gara di domenica - facebook.com Vai su Facebook

Oscar Piastri ottiene la pole precedendo George Russell e Lando Norris. Il pilota australiano conferma di gradire il circuito di Losail. Sessione travagliata per Max Verstappen solo sesto dopo un errore nel primo run della SQ3. Il campione del mondo partirà Vai su X

F1 GP Qatar | Sprint Race: le parole di Piastri, Russell e Norris dopo la bandiera a scacchi - Oscar Piastri, George Russell e Lando Norris hanno offerto un quadro chiaro delle sensazioni raccolte nella Sprint del Gran Premio del Qatar, conclusa con il pilota della McLaren davanti ai due piloti ... Lo riporta f1grandprix.motorionline.com

F1 | GP Qatar, Sprint Race imbarazzante! Vince Piastri davanti a Russell e Norris [RISULTATI] - Risultati F1 Qatar – Quella che abbiamo visto a Doha è stata sicuramente la Sprint Race più brutta della stagione ... Segnala msn.com

F1 | Piastri vola e vince la Sprint del Qatar. Norris sul podio, 4° Max - L'australiano ha dominato la sprint, conducendo con grande autorità dal primo all'ultimo giro e gestendo in maniera perfetta il passo. Lo riporta msn.com