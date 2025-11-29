F1 Andrea Kimi Antonelli | Un po’ deluso del mio Q3 domani dobbiamo dare il massimo

Si sono concluse con la pole position di Oscar Piastri le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, al termine del Q3, l’australiano ha siglato uno strepitoso crono di 1:19.387 che gli è valso la sesta partenza al palo della stagione. Weekend perfetto quello disputato fino ad ora dal nativo di Melbourne che torna ad essere il più veloce dopo settimane negative. Partirà in seconda posizione il suo compagno di squadra Lando Norris che paga un ritardo dalla migliore prestazione di 108 millesimi. In caso di vittoria nella gara di domani, il britannico sarà matematicamente campione. 🔗 Leggi su Oasport.it

