F1 a Piastri la sprint race in Qatar Ferrari inguardabile | Leclerc 13° Hamilton 17°

Dopo un buon venerdì, Oscar Piastri dimostra anche nella sprint race di essere intenzionato a giocarsi il tutto per tutto nella corsa al titolo piloti. L’australiano della McLaren, partito dalla pole position, domina tutti i 19 giri del circuito di Losail e si porta a casa una vittoria fondamentale nel duello con il compagno di squadra. Lando Norris fa una gara regolare, senza rischiare troppo e non è mai in grado di insidiare il secondo posto di George Russell. Max Verstappen parte bene ma vede le sue velleità di rimonta frustrate da un fastidioso saltellamento che gli impedisce di prendersi il gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

