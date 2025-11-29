Ex pilota F1 Adrian Sutil arrestato | maxi-blitz internazionale e accuse shock di frode

Blitz in Germania: l’ex Sauber finisce in manette. Colpo di scena nel mondo dei motori: Adrian Sutil, ex pilota di Formula 1, è stato arrestato durante un’operazione internazionale condotta dalla polizia tedesca. Le autorità di Stoccarda hanno confermato che l’intervento rientra in un’indagine su frode e appropriazione indebita, eseguendo perquisizioni in diverse proprietà legate al 42enne. Secondo quanto riportato da Bild, le indagini coinvolgono la polizia criminale del Baden-Württemberg. Al momento, né la Procura né Sutil hanno diffuso dichiarazioni ufficiali sulle accuse precise o sul materiale sequestrato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

