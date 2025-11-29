Evade i domiciliari ma viene arrestato | Volevo fuggire all’estero
È stato un pomeriggio impegnativo quello di giovedì 27 novembre per gli agenti di polizia del commissariato del Brennero che hanno rintracciato e arrestato un giovane in fuga che, pochi giorni prima, aveva evaso gli arresti domiciliari.La vicendaSecondo quanto riportato in una nota delle forze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
