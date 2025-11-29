Evade i domiciliari ma viene arrestato | Volevo fuggire all’estero
È stato un pomeriggio impegnativo quello di giovedì 27 novembre per gli agenti di polizia del commissariato del Brennero che hanno rintracciato e arrestato un giovane in fuga che, pochi giorni prima, aveva evaso gli arresti domiciliari.La vicendaSecondo quanto riportato in una nota delle forze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Evade dai domiciliari: "Ero andato con mio nipote all'Aci per le pratiche di un'auto" - facebook.com Vai su Facebook
Taglia braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. Trovato a passeggio in piazza ift.tt/wIJ690g Vai su X
Evade dagli arresti domiciliari ma viene bloccato durante un controllo su un treno al Brennero: 20enne arrestato - Un ventenne di origine marocchina, evaso pochi giorni fa dagli arresti domiciliari a Sondrio, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brenner ... Scrive ildolomiti.it
Evade dai domiciliari per andare all’Aci con il nipote: 55enne arrestato - Un uomo di 55 anni è stato arrestato per evasione dai carabinieri di San Bonifacio: era andato agli uffici dell'Aci con il nipote. veronaoggi.it scrive
Brennero, giovane evaso dai domiciliari a Sondrio arrestato al confine - Il ventenne, di origine marocchina, era proprio di un regime di detenzione domiciliare per scontare una condanna di 4 anni e 2 mesi per rapina. Scrive altoadige.it