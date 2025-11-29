Evade dai domiciliari e non si ferma all' alt della Polizia guidando senza patente | arrestato un giovane

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esce di casa nonostante gli arresti domiciliari e non si ferma all'alt della Polizia, dandosi alla fuga per le vie di Capo d'Orlando. Pomeriggio movimento per gli agenti, che giovedì scorso sono riusciti ad arrestare un giovane, già noto alle forze dell'ordine, che ora dovrà rispondere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

