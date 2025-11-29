Evade dai domiciliari e non si ferma all' alt della Polizia guidando senza patente | arrestato un giovane
Esce di casa nonostante gli arresti domiciliari e non si ferma all'alt della Polizia, dandosi alla fuga per le vie di Capo d'Orlando. Pomeriggio movimento per gli agenti, che giovedì scorso sono riusciti ad arrestare un giovane, già noto alle forze dell'ordine, che ora dovrà rispondere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Evade dagli arresti domiciliari, denunciato dai Carabinieri di Amatrice - facebook.com Vai su Facebook
Taglia braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. Trovato a passeggio in piazza ift.tt/wIJ690g Vai su X
Brennero, giovane evaso dai domiciliari a Sondrio arrestato al confine - Il ventenne, di origine marocchina, era proprio di un regime di detenzione domiciliare per scontare una condanna di 4 anni e 2 mesi per rapina. Si legge su altoadige.it
Evade dagli arresti domiciliari ma viene bloccato durante un controllo su un treno al Brennero: 20enne arrestato - Un ventenne di origine marocchina, evaso pochi giorni fa dagli arresti domiciliari a Sondrio, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brenner ... Lo riporta ildolomiti.it
Manomette il braccialetto elettronico ed evade dagli arresti domiciliari. 19enne straniero arrestato e portato in carcere - L'impegno dei Carabinieri nel garantire il rispetto delle misure alternative alla detenzione carceraria si concretizza in controlli quotidiani, volti a verificare l'effettiva permanenza delle persone ... Lo riporta gazzettadiparma.it