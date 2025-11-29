Evade dai domiciliari a Sondrio | fermato al Brennero mentre tenta di fuggire all' estero
Era agli arresti domiciliari a Sondrio, dove stava scontando una condanna a quattro anni e due mesi per rapina, ma alcuni giorni fa ha provato a scappare all'estero.Una fuga che, però, si è chiusa nel peggiore dei modi per il protagonista, un ragazzo marocchino di 20 anni: infatti, come. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
