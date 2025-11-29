Età pensionabile fino a 70 anni | l’Italia tra i Paesi Ocse che innalzeranno i limiti come Danimarca e Olanda

L’età della pensione potrebbe salire a 70 anni in alcuni Paesi, tra cui l’Italia. La proiezione emerge dal rapporto Ocse “Pensions at a Glance 2025”, che descrive un quadro di forte pressione demografica e finanziaria sui sistemi previdenziali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Secondo il rapporto Ocse “Panorama delle Pensioni 2025” l’età pensionabile è destinata a salire fino ai 70 anni #Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Pensione APE Sociale: ultima chiamata per la domanda • C’è tempo fino al 30 novembre per inviare la domanda di riconoscimento delle condizioni che danno diritto all’APE Sociale: regole e scadenze 2025 e 2026. Vai su X

“L’età pensionabile in Italia salirà fino a 70 anni”. La previsione dell’Ocse - Il rapporto Ocse prevede un aumento dell'età pensionabile a 70 anni in vari Paesi, inclusa l'Italia, per affrontare l'invecchiamento demografico ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Ocse, l'età della pensione salirà in molti Paesi, in Italia a 70 anni - In particolare, l'età pensionabile media nell'insieme dei Paesi Ocse passerà dai 63,9 anni e 64,7 anni rispettivamente per donne e uomini che sono andati in pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni ... Si legge su ansa.it

Età della pensione aumenta ancora/ Report Osce: “In Italia a 70 anni per chi ha iniziato a lavorare nel 2024” - L'età per la pensione aumenta ancora: secondo l'Osce in Italia ammonta a 70 anni per chi ha iniziato a lavorare nel 2024 ... Come scrive ilsussidiario.net