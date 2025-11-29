Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri della sezione radiomobile stanno percorrendo via Pigna a Giugliano in Campania. Stanno effettuando un servizio anti rapina e monitorano le attività commerciali. La ‘gazzella’ entra nel parcheggio di un supermercato quando nota una donna a bordo di un’auto che discute con il direttore del market. I militari si avvinano e la donna, con a bordo i propri figli di 11 e 8 anni, tenta di allontanarsi. I carabinieri fermano la Fiat punto per poi ricostruire la vicenda. Dagli accertamenti emerge che la donna – 23enne residente nel campo Rom di via Carrafiello – avrebbe fermato i diversi dipendenti del supermercato pretendendo generi alimentari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Estorsioni con i bimbi a bordo dell’auto: 23 arrestata a Napoli