Prenderà il via a fine marzo la programmazione estiva 2026 dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”, che sarà operativa fino a fine ottobre. Dal 30 marzo al 25 ottobre lo scalo offrirà 17 rotte, gestite da 6 compagnie aeree, per un totale di fino a 114 voli settimanali, segnando un nuovo record in termini di movimenti aerei. L’aumento delle frequenze settimanali, pari al 6% rispetto alla scorsa estate, amplia le possibilità di viaggio da e per l’Umbria, con oltre 580.000 posti disponibili nella stagione estiva. Il network comprende 8 collegamenti nazionali e 9 internazionali, con alcune novità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Estate 2025, nuovo record di voli per l’Aeroporto di Perugia