Esposito spaventa la Juve poi sale in cattedra Yildiz e il Cagliari finisce al tappeto 2-1
JUVENTUS-CAGLIARI 2-1 Marcatori: 26' pt Esposito, 27' e 46' pt Yildiz. JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6; Kalulu 7, Kelly 6, Koopmeiners 6; McKennie 7, Locatelli 6, Thuram 6.5 (25' st Miretti 6), Kostic 5 (1' st Cambiaso 6.5); Conceicao 7 (40' st Cabal sv), Yildiz 7.5 (40' st Openda sv); Vlahovic 6 (31' pt David 5.5). In panchina: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Joao Mario, Felipe, Adzic, Zhegrova. Allenatore:.
Seba Esposito spaventa, poi la Juventus rimedia: doppietta di Yildiz, 2-1 al Cagliari al 45' - Il Cagliari gela lo Stadium per un attimo con Sebastiano Esposito, ma la Juventus esce rapidamente fuori dal guscio
Pagelle di Juventus-Cagliari 2-1: Esposito risveglia Yildiz che fa doppietta. Palestra fa impazzire Kostic - 1 i top e flop del match: Esposito spaventa Spalletti ma ci pensa Yildiz con una doppietta a risollevare il morale dei bianconeri.