Inter News 24 Esposito Inter, giovane talento nerazzurro è chiamato a crescere, nonostante la critica dopo il match in Champions. Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha ricevuto molti elogi per le sue prestazioni sia in campionato che con la Nazionale, ma l’errore commesso a Madrid contro l’ Atletico ha sollevato alcune critiche. L’attaccante, subentrato durante il match, ha perso un pallone cruciale a centrocampo che ha portato al gol decisivo degli spagnoli. Questa palla persa, che ha generato un angolo fatale, ha fatto molto male, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. Tuttavia, nonostante le critiche, lo staff tecnico dell’ Inter, guidato da Cristian Chivu, ha mostrato grande fiducia nel giovane. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Esposito Inter, il recupero dopo l’errore di Madrid: come lo staff di Chivu lo sostiene