Esposito a DAZN | Non si può prendere il pareggio così Sapevamo di incontrare una squadra di fenomeni Yildiz è un giocatore vero

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esposito a DAZN: le dichiarazioni del giocatore del Cagliari al termine della partita disputata contro la Juventus. Tutte le parole. Sebastiano Esposito ha parlato a Dazn al termine di Juve Cagliari. RISULTATI –   «Il problema è che non si può fare gol e poco dopo prendere la rete del pareggio. Secondo me dobbiamo essere più furbi e scaltri su alcune situazioni. Sapevamo che avremmo incontrato dei giocatori forti, dei fenomeni, ci hanno fatto due gol con Yildiz, da giocatore vero». BORRELLI –   «Io mi metto a disposizione della squadra, ho delle caratteristiche tecniche ben precise, dove posso mandare i compagni in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

esposito a dazn non si pu242 prendere il pareggio cos236 sapevamo di incontrare una squadra di fenomeni yildiz 232 un giocatore vero

© Juventusnews24.com - Esposito a DAZN: «Non si può prendere il pareggio così. Sapevamo di incontrare una squadra di fenomeni, Yildiz è un giocatore vero»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giancarlo Esposito di Breaking Bad: «Lo sguardo di Fring? L'ho preso da mio padre. Interpreto i cattivi ma volevo prendere i voti» - La sedia preparata per lui sul palco del Comicon di Bergamo gli sta stretta, troppo stretta, e per tre volte, durante l’ora a disposizione per il suo incontro coi fan, si alza in piedi per infiammare ... bergamo.corriere.it scrive

La gioia di Pio Esposito: "Un gol in azzurro è il sogno di ogni bambino. Ma non mi esalto" - Italia è il ventenne attaccante dell'Inter: "C'è chi mi esalta, chi mi critica: io ho il mio equilibrio" Il primo gol in Nazionale non si scorda mai. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Esposito Dazn Pu242 Prendere