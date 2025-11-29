Esposito a DAZN: le dichiarazioni del giocatore del Cagliari al termine della partita disputata contro la Juventus. Tutte le parole. Sebastiano Esposito ha parlato a Dazn al termine di Juve Cagliari. RISULTATI – «Il problema è che non si può fare gol e poco dopo prendere la rete del pareggio. Secondo me dobbiamo essere più furbi e scaltri su alcune situazioni. Sapevamo che avremmo incontrato dei giocatori forti, dei fenomeni, ci hanno fatto due gol con Yildiz, da giocatore vero». BORRELLI – «Io mi metto a disposizione della squadra, ho delle caratteristiche tecniche ben precise, dove posso mandare i compagni in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esposito a DAZN: «Non si può prendere il pareggio così. Sapevamo di incontrare una squadra di fenomeni, Yildiz è un giocatore vero»