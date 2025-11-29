Esposito a DAZN | Non si può prendere il pareggio così Sapevamo di incontrare una squadra di fenomeni Yildiz è un giocatore vero
Esposito a DAZN: le dichiarazioni del giocatore del Cagliari al termine della partita disputata contro la Juventus. Tutte le parole. Sebastiano Esposito ha parlato a Dazn al termine di Juve Cagliari. RISULTATI – «Il problema è che non si può fare gol e poco dopo prendere la rete del pareggio. Secondo me dobbiamo essere più furbi e scaltri su alcune situazioni. Sapevamo che avremmo incontrato dei giocatori forti, dei fenomeni, ci hanno fatto due gol con Yildiz, da giocatore vero». BORRELLI – «Io mi metto a disposizione della squadra, ho delle caratteristiche tecniche ben precise, dove posso mandare i compagni in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cagliari ? Così l’MVP Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita dopo il pareggio per 3-3 contro il Genoa - facebook.com Vai su Facebook
: 2º gol consecutivo con l’Italia ? 2 le reti in 126’ con la Nazionale #PioEsposito #Italia #DAZN Vai su X
Giancarlo Esposito di Breaking Bad: «Lo sguardo di Fring? L'ho preso da mio padre. Interpreto i cattivi ma volevo prendere i voti» - La sedia preparata per lui sul palco del Comicon di Bergamo gli sta stretta, troppo stretta, e per tre volte, durante l’ora a disposizione per il suo incontro coi fan, si alza in piedi per infiammare ... bergamo.corriere.it scrive
La gioia di Pio Esposito: "Un gol in azzurro è il sogno di ogni bambino. Ma non mi esalto" - Italia è il ventenne attaccante dell'Inter: "C'è chi mi esalta, chi mi critica: io ho il mio equilibrio" Il primo gol in Nazionale non si scorda mai. Come scrive gazzetta.it