Esplorare il nuovo giovani in scena | tornano i laboratori gratuiti per gli under 35 di Masque teatro
Sono aperte le iscrizioni al quarto ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35, a cura di Masque Teatro e realizzati con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Il programma prevede otto appuntamenti, in calendario tra dicembre 2025 e aprile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
