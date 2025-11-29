Esplorare il nuovo giovani in scena | tornano i laboratori gratuiti per gli under 35 di Masque teatro

Forlitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le iscrizioni al quarto ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35, a cura di Masque Teatro e realizzati con il contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Il programma prevede otto appuntamenti, in calendario tra dicembre 2025 e aprile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Esplorare Nuovo Giovani Scena