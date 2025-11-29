Escursionista cade in un dirupo sull’Alpe di Succiso e muore davanti agli occhi della figlia

Ventasso (Reggio Emilia), 20 novembre 2025 – Tragedia in Appennino. Un escursionista è morto dopo essere precipitato in un dirupo sulla cima dell’Alpe di Succiso, sul versante ovest, oggi pomeriggio intorno alle 13,40. L’uomo era in compagnia della figlia quando all’improvviso è scivolato per diversi metri ed è deceduto praticamente sul colpo. Sul posto sono al lavoro il personale del soccorso alpino Saer – stazione Monte Cusna e dei vigili del fuoco che con l’elicottero stanno cercando di recuperare la salma in una zona impervia e dalle condizioni atmosferiche proibitive viste le temperature rigide e il conseguente ghiaccio che si è formato sul crinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

