Escursionista cade in un dirupo e muore
18.50 Il Soccorso Alpino ha recuperato il corpo di un escursionista di 74 anni che è deceduto dopo essere precipitato in un dirupo sulla cima dell'Alpe di Succiso, a 2mila metri. L'uomo era in compagnia della figlia quando all'improvviso è scivolato per diversi metri ed è deceduto praticamente sul colpo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo avesse usato attrezzatura non adeguata per affrontare l'escursione. A dare la notizia i Carabinieri di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
