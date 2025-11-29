Escono in barca per una battuta di pesca e non rientrano a casa salvati dopo 20 ore in mare | Un miracolo

Un'incredibile storia che arriva da Clearwater, in Florida (USA). Quattro uomini di 70, 90, 42 e 18 anni sono usciti in barca per una battuta di pesca senza fare rientro a casa. Sono stati rintracciati sani e salvi dopo 20 ore in mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

I pescatori escono prima dell'alba, con la barca e con la canna. #Crotone #Calabria #Mare #Pescatori #GiovanniDeLuca - facebook.com Vai su Facebook

Escono in barca per una battuta di pesca e non rientrano a casa, salvati dopo 20 ore in mare: “Un miracolo” - Così, nella serata di lunedì scorso, 24 novembre, ne è stata segnalata la scomparsa. Lo riporta fanpage.it

Escono per battuta di pesca in barca poi spariscono: si cercano due fratelli di 20 e 24 anni in mare a Olbia - Ricerche in corso a Olbia dopo la scomparsa in mare di due fratelli di 20 e 24 anni che ieri erano andati a pesca. fanpage.it scrive

Scomparsi in mare a Olbia due ragazzi usciti per una battuta di pesca, ritrovati detriti della barca - Avvistati alcuni rottami e oggetti personali a Capo Figari, vicino Golfo Aranci. Scrive rainews.it