Esce dal carcere dopo aver ucciso la madre e denuncia il tutor legale | Mi ha sottratto 350 mila euro

Stefano Diamante ha scontato la pena per aver assassinato la madre a martellate nel 1999 ma ora è vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Esce dal carcere dopo aver ucciso la madre e denuncia il tutor legale: “Mi ha sottratto 350 mila euro”

Primo pomeriggio nel carcere di Poggioreale. Presenti 2173 detenuti. Si entra di più in carcere, si esce di meno! Sovraffollamento? La dignita' delle persone non è negoziabile!Subito un gesto di clemenza in questo anno del giubileo della misericordia!? - facebook.com Vai su Facebook

Esce dal carcere dopo aver ucciso la madre e denuncia il tutor legale: “Mi ha sottratto 350 mila euro” - Stefano Diamante ha scontato la pena per aver assassinato la madre a martellate nel 1999 ma ora è vittima di una truffa ... Riporta ilsecoloxix.it

Esce dal carcere, si ubriaca per festeggiare e aggredisce i carabinieri: arrestato - Per festeggiare l’uscita dal carcere, un 50enne si è ubriacato e, dopo aver perso il controllo, avrebbe aggredito i carabinieri. fanpage.it scrive

Libero dopo quasi vent'anni in carcere, ma appena esce truffa due anziane: «16mila euro o sua figlia passerà guai» - È uscito dal carcere dopo vent'anni, ma non ha avuto neanche il tempo di godersi l'agognata libertà che ha subito ripreso la vecchia strada: adesso rischia di passare altri anni dietro le sbarre. Riporta leggo.it