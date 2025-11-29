Esce dal carcere dopo aver ucciso la madre e denuncia il tutor legale | Mi ha sottratto 350 mila euro

29 nov 2025

Stefano Diamante ha scontato la pena per aver assassinato la madre a martellate nel 1999 ma ora è vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

