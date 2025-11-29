Eric Dane torna a recitare dopo la diagnosi di SLA | sul set gli riservano un tributo che ha commosso il web

Questa settimana Eric Dane, l’attore amatissimo dal grande pubblico per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy ed Euphoria, è finalmente tornato sullo schermo televisivo. Il dottor Mark Sloane, il carismatico McSteamy, che ha conquistato generazioni di spettatori e che ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan con la sua uscita dalla serie, e il tormentato padre di Nate Jacobs, che in Euphoria ha ribaltato completamente la sua immagine di bello e dannato, è riuscito ancora una volta a emozionare il pubblico con il suo ritorno alle scene. Negli ultimi mesi, l’attore aveva scelto di allontanarsi dai set dopo aver condiviso il difficile percorso legato al trattamento per la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). 🔗 Leggi su Screenworld.it

