Erbacce in viale Regione | Lavori sempre a metà
Mi riferisco ad una precedente segnalazione su PalermoToday dove veniva segnalata un tratto di viale Regione siciliana che era oggetto di lavori di pulizia dalle erbacce che costeggiano la strada. Dopo pochi giorni è stata sistemata! Peccato che non si è intervenuti in un tratto precedente che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È in corso la manutenzione del verde sulle aiuole in Via Nicolardi, con annessa rigenerazione e potature alberi con taglio di erbacce Il tutto per creare le basi per nuove piantumazioni Piantare nuovi alberi e proteggere il verde significa custodire il nostr - facebook.com Vai su Facebook