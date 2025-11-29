Era più grande di una pallina da golf ma non faceva male | donna incinta crede di avere uno stiramento muscolare invece scopre un tumore rarissimo

Una donna inglese quarantenne ha scoperto per caso di soffrire di una rarissima forma di tumore, che in principio credeva essere semplicemente uno “ stiramento muscolare ”. Il primo segnale che qualcosa non andava si è manifestato quando Zoë Handscomb-Edwards, 44 anni, ha scoperto un nodulo sulla parte posteriore della gamba destra nell’ottobre 2022. La responsabile del marketing digitale, di Bournemouth, era a una lezione di yoga quando la sua amica ha notato il nodulo. “ Il nodulo era più grande di una pallina da golf, non era doloroso e non ho avuto effetti collaterali – ha ricordato – Entrambe lo abbiamo sentito e la mia amica ha detto ‘sembra come se ti fossi appena stirata un muscolo’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

