Era più grande di una pallina da golf ma non faceva male | donna incinta crede di avere uno stiramento muscolare invece scopre un tumore rarissimo
Una donna inglese quarantenne ha scoperto per caso di soffrire di una rarissima forma di tumore, che in principio credeva essere semplicemente uno “ stiramento muscolare ”. Il primo segnale che qualcosa non andava si è manifestato quando Zoë Handscomb-Edwards, 44 anni, ha scoperto un nodulo sulla parte posteriore della gamba destra nell’ottobre 2022. La responsabile del marketing digitale, di Bournemouth, era a una lezione di yoga quando la sua amica ha notato il nodulo. “ Il nodulo era più grande di una pallina da golf, non era doloroso e non ho avuto effetti collaterali – ha ricordato – Entrambe lo abbiamo sentito e la mia amica ha detto ‘sembra come se ti fossi appena stirata un muscolo’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
DONA UNA PALLINA alla tua città per un Natale di condivisione che rafforza il senso di comunità ? Dona quello che puoi,dona una pallina nuova ,decorata, usata ,con un biglietto o personalizzata. Un piccolo gesto dal grande significato.A grande Richiest - facebook.com Vai su Facebook
La grande storia della pallina da baseball nei romanzi americani - È il 1951, la pallina da baseball è quella del fuoricampo che decise, all’ultima azione possibile, la finale del campionato tra Giants e Dodgers, squadre entrambe di New York. esquire.com scrive