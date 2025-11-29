Entro due decenni i giovani lasceranno il lavoro non prima dei 70 anni e con assegni ridotti Pacifico Anief | prospettiva assurda dopo essere entrati in ruolo a 50 anni

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto «Pensions at a Glance 2025» diffuso dall’Ocse colloca l’Italia tra i Paesi destinati ad avere l’età più alta di accesso alla pensione, fino a raggiungere o superare i 70 anni, insieme a Danimarca, Estonia, Paesi Bassi e Svezia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

