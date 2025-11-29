Entrano in campocon i cani! L' ingresso speciale in Fluminense-San Paolo

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bellissima iniziativa in Fluminense-San Paolo: entrambe le squadre entrano con i cani per promuoverne l’adozione. C’è un ingresso in campo più bello di questo?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

entrano in campocon i cani l ingresso speciale in fluminense san paolo

© Gazzetta.it - Entrano in campo...con i cani! L'ingresso speciale in Fluminense-San Paolo

Leggi anche questi approfondimenti

Parroco vieta l'ingresso in chiesa ai cani, gli attivisti protestano travestiti da frati: «Jesus loved Animals». Interviene la polizia VIDEO - È il blitz di «Centopercentoanimalisti» nella chiesa di San Nicolò all'Arena, nel centro di Verona. Come scrive leggo.it

Parroco vieta l'ingresso in chiesa ai cani, gli attivisti protestano travestiti da frati: «Jesus loved Animals». Tensioni nella cappella, interviene la polizia VIDEO - È il blitz di «Centopercentoanimalisti» nella chiesa di San Nicolò all'Arena, nel centro ... Scrive ilgazzettino.it

Ingresso vietato ai cani in un ristorante di Vicenza, padrone rompe gli arredi e minaccia il personale: «Abbiamo dovuto chiamare la polizia» - Ha rovesciato un tavolo, ha distrutto un paio di sedie e ha minacciato il titolare del locale dicendogli che gli avrebbe «spaccato la faccia». corrieredelveneto.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Entrano Campocon Cani Ingresso