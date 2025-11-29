Enrico Pagano il direttore d’orchestra più giovane del Donizetti Opera | Amo la musica
“La musica rappresenta l’80% della mia vita: se non ci fossero gli affetti ne costituirebbe la totalità. È molto più di un lavoro: ho sempre desiderato occuparmene e ho il grande privilegio di poterlo svolgere tutti i giorni. Sono contento di aver fatto della mia passione una professione”. Così il maestro Enrico Pagano, il più giovane direttore d’orchestra del Donizetti Opera 2025, illustra l’amore che lo anima svolgendo la propria attività. Nato a Roma nel 1995, si è diplomato giovanissimo in direzione d’orchestra, violoncello e composizione, ed e? direttore artistico dell’Orchestra da Camera Canova. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Dittico ben congegnato al Donizetti Opera: “Il campanello” e “Deux hommes et une femme” scorrono con ritmo grazie alla regia brillante di Stefania Bonfadelli, che unisce le due storie in un’unica scena anni Sessanta. Elegante la direzione di Enrico Pagano - facebook.com Vai su Facebook
Enrico Pagano, il direttore d’orchestra più giovane del Donizetti Opera: “Amo la musica” - Nato a Roma nel 1995, si è diplomato giovanissimo in direzione d’orchestra, violoncello e composizione, ed è direttore artistico dell’Orchestra da Camera Canova. Scrive bergamonews.it