Emis Killa annuncia la tracklist di Musica Triste
Milano, 29 nov. (askanews) – In attesa dell’uscita del suo nuovo album, “Musica Triste”, previsto per venerdì 5 dicembre, Emis Killa annuncia la tracklist ufficiale. Per svelare i titoli delle canzoni che comporranno il nuovo album, un progetto in cui sonorità, linguaggio e stile rappresenteranno la quintessenza del rap, l’artista ha condiviso sui suoi social un video dall’atmosfera misteriosa e al contempo intima, mentre, seduto al pianoforte, suona la Sonata No. 14 “Moonlight” di Beethoven, in un’unione unica tra la sua anima hip-hop e la controparte classica. Il disco, tredicesimo progetto discografico dell’artista, tra album, EP e Mixtape, sarà composto da 15 tracce che si arricchiranno presto anche dei nomi degli ospiti che hanno preso parte al nuovo lavoro di Emis Killa, al momento ancora non svelati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
