Emergenza bollette il Comune di Bonate Sotto e Caritas incrementano il Fondo povertà

Davanti a un contesto socio-economico caratterizzato dall’aumento dei costi energetici, dalla diminuzione della capacità reddituale di molte famiglie spesso già fragili e dall’incremento di situazioni di disagio connesse alla perdita del lavoro e da contratti precari e discontinui, Il Comune di Bonate Sopra insieme alla Caritas territoriale ha deciso di aumentare il fondo sociale aumentandolo di 3.000 euro per interventi di sostegno al pagamento delle bollette. “In molte situazioni – dichiara la vice-sindaca Federica Rota delegata alle politiche sociali – riscontriamo l’impossibilità per diversi cittadini di far fronte alle spese ordinarie e di mantenere livelli minimi di benessere abitativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it