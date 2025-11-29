Elodie rompe il silenzio sul telefono strappato al giornalista ma è shock | tutti gelati

29 nov 2025

L’ultima mossa di Elodie ha infiammato i social network e diviso l’opinione pubblica, trasformando un ordinario concerto estivo a Messina in un vero e proprio caso mediatico. La popstar italiana, nota tanto per il suo talento quanto per la sua schiettezza, si è resa protagonista di un gesto tanto impulsivo quanto eclatante: strappare di mano un telefono a un uomo che la stava riprendendo in modo ravvicinato. Un atto di ribellione contro l’invadenza costante della celebrità, ma che ha scatenato un dibattito feroce sulla libertà personale e il ruolo dei professionisti. La sua successiva replica su Instagram è stata infuocata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

