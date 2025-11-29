Elodie il gesto del telefono al giornalista e la replica che gela tutti

L’ultima mossa di Elodie ha acceso un dibattito intenso sui social e diviso l’opinione pubblica, trasformando un concerto estivo a Messina in un vero e proprio caso mediatico. La popstar italiana, nota per il suo talento e la sua schiettezza, si è resa protagonista di un gesto tanto impulsivo quanto eclatante: ha strappato di mano un telefono a un uomo che la stava riprendendo da vicino. Un atto interpretato come ribellione all’invadenza della celebrità, ma che ha scatenato una discussione accesa sulla libertà personale e il ruolo dei professionisti della comunicazione. La sua successiva replica su Instagram ha infiammato ulteriormente gli animi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elodie, il gesto del telefono al giornalista e la replica che gela tutti

Scopri altri approfondimenti

Il caso Elodie non si ferma. Dopo il video del suo gesto nei confronti di un giornalista e di un fotografo durante il suo concerto, la cantante rompe il silenzio sui social e fa chiarezza. Cosa l'ha infastidita terribilmente - facebook.com Vai su Facebook

Elodie, movimento sexy e telefono buttato giù. Quel gesto troppo audace che ha scatenato i social spettacoli.tiscali.it/photogallery/g… #tiscalinews #27novembre Vai su X

Elodie dopo il video virale: “Puntarmi il telefono in faccia senza salutare è una roba orrenda” - Elodie risponde alle polemiche dopo il video diventato virale: "Puntare il telefono in faccia senza salutare è una roba orrenda" ... fanpage.it scrive

Elodie sul telefono strappato al giornalista, silenzio rotto volgarmente: “Mettiamocelo nel c***” - Elodie Di Patrizi, dopo le polemiche per il suo gesto contro un fotografo, sbotta sui social con tanto di insulto ... Lo riporta gossipetv.com

Elodie è una furia dopo il video al concerto: “Mettiamoci sto telefono nel c**o”, la sua reazione divide il web - Dopo il video al concerto di Messina, arriva la replica di Elodie che rivolge un particolare appello al suo pubblico: ecco cosa ha detto ... Secondo libero.it