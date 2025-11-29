Elodie il concerto e lo smartphone troppo vicino | Basta col telefono in faccia

(Adnkronos) – Meno smartphone e più abbracci. E’ il ‘consiglio’, con parole lievemente più colorite, che Elodie affida al suo profilo Instagram. La cantante è stata recentemente protagonista di un episodio durante il concerto a Messina. Nell’esecuzione di Black Nirvana, l’artista non ha potuto fare a meno di notare la persona che la riprendeva a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elodie, il concerto e lo smartphone troppo vicino: “Basta col telefono in faccia”

Altre letture consigliate

Un gesto di pochi secondi è diventato virale. Ma cosa è davvero successo tra Elodie e il giornalista sotto il palco? A Messina, durante il suo concerto, Elodie stava cantando Black Nirvana quando si è ritrovata un telefono a pochi centimetri dal viso. Prima lo sg - facebook.com Vai su Facebook

Elodie, star totale a Firenze: delirio e smartphone accesi al concerto del Mandela Forum Vai su X

Elodie è una furia dopo il video al concerto: “Mettiamoci sto telefono nel c**o”, la sua reazione divide il web - Dopo il video al concerto di Messina, arriva la replica di Elodie che rivolge un particolare appello al suo pubblico: ecco cosa ha detto ... Lo riporta libero.it

Elodie furiosa al concerto di Messina: «Te lo spacco quel telefono!». Ma c’è un malinteso - La cantante infastidita dalle riprese troppo ravvicinate di quello che pensava fosse un fan invadente. Scrive iodonna.it

Elodie a Messina, fan troppo invadente: lei gli fa volare il telefono. Il video impazza - A Elodie l’ironia non manca, e chi segue il suo Elodie Show 2025 lo sa: battute, energia, scenografie mozzafiato e una disponibilità fuori dal comune con il pubblico. Come scrive msn.com