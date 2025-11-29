Elodie il concerto e lo smartphone troppo vicino | Basta col telefono in faccia

(Adnkronos) – Meno smartphone e più abbracci. E’ il ‘consiglio’, con parole lievemente più colorite, che Elodie affida al suo profilo Instagram. La cantante è stata recentemente protagonista di un episodio durante il concerto a Messina. Nell’esecuzione di Black Nirvana, l’artista non ha potuto fare a meno di notare la persona che la riprendeva a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

