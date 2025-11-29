Elisabetta Piccolotti il delirio sui maschilisti di destra
«Il tema vero è che le donne muoiono ogni giorno, e muoiono come cani. Ammazzate perché qualche maschio pensa che siano di loro proprietà». Il pugno allo stomaco di Luigi Crespi non è il momento più “forte” del dibattito di L'aria che tira, su La7. A infiammare lo studio di David Parenzo ci pensano infatti Mariastella Gelmini ed Elisabetta Piccolotti. «È stato detto che non c’è un impegno sulla violenza di genere. Intanto in maggioranza ci sono persone come Mara Carfagna che mi pare sia anche lei una paladina delle donne, una persona che sulla violenza di genere ha fatto tanto. In aula è stato approvato il ddl Roccella contro la violenza di genere, sulla prevenzione, quindi non si può dire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Siamo donne, facciamo politica. E ogni giorno, sui social, arriva la stessa valanga: insulti sessisti, allusioni, minacce. Oggi a Un giorno da pecora, insieme a Matilde Siracusano, Augusta Montaruli, Elisabetta Piccolotti abbiamo fatto una cosa semplice ma molt - facebook.com Vai su Facebook
Ddl Stupro, Elisabetta Piccolotti contro i 'maschilisti della destra': "Finita la campagna elettorale sono tornati ad avere dubbi" - Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi e Sinistra): "La destra, che in campagna elettorale stava cercando di far percepire un grande impegno sul tema della violenza contro le donne, chiuse le urne è ... la7.it scrive
Violenza su donne: Piccolotti (Avs), 'su consenso destra maschilista dica cosa vuole cambiare' - "La ragione del blocco della legge sul consenso libero attuale è tutta politica, un blocco voluto dai maschilisti della destra di governo che non ci hanno neanche detto cos ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it