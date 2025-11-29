Elisa Di MarieJeanne Grasse analisi e recensione della fragranza
Elisa – Lanciata nel 2025, è una referenza del brand francese MarieJeanne Grasse distribuito in Italia da Essenses. Il naso è Serge de Oliveira. MarieJeanne. Nato a Grasse, Georges Maubert ha vissuto immerso nel mondo del profumo fin da bambino. Educato all’arte della lavorazione dei fiori sino alla composizione di profumi, lavora in stretta collaborazione con profumieri di fama mondiale. Fa parte della quinta generazione dell’azienda Robertet, leader mondiale nelle materie prime naturali. La sua famiglia lavora nell’industria dei profumi dal 1850: coltivatori, chimici, profumieri ed esperti ricercatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
