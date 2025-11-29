Eliminati Tomasi e Tellynonpiangere

L a semifinale di X Factor 2025 non poteva iniziare senza un omaggio a Ornella Vanoni. Mentre l’ospite vip, Irama, ha presentato il nuovo singolo  Senz’anima facendosi una doccia sul palco. Tra i giudici, Gabbani si è dimostrato piuttosto permaloso, in particolare con Achille Lauro, con Jake La Furia che ha cercato di spegnere ogni polemica. Veri contrasti o tattica per aggiungere pepe al Live show?   A “X Factor 2025” Rob presenta “Cento Ragazze”: inno di liberazione dalle delusioni amorose X Leggi anche › La semifinale di “X Factor 2025”: assegnazioni canzoni e i pronostici sui finalisti X Factor 2025 pagelle concorrenti semifinale Live: eliminati, chi è uscito, i 4 finalisti, quando c’è la finale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

