Elf una star rimase delusa da Will Ferrell sul set | Pensavo fossi divertente ma sei solo un tizio

Secondo il comico, un co-protagonista ammise la propria delusione dopo averlo conosciuto durante la lavorazione del cult natalizio. Elf è considerato uno dei grandi classici natalizi del ventunesimo secolo e il successo del film è da attribuire in buona parte alla performance di Will Ferrell che interpreta il protagonista. Nel cast è presente anche un'altra leggenda di Hollywood come James Caan, il quale però rimase particolarmente deluso dal collega. In passato, James Caan ammise la propria delusione quando conobbe Ferrell sul set del film e gli spiegò il motivo che lo fece rimanere male quando fece la sua conoscenza, secondo quanto riporta lo stesso Ferrell. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

