El Hilali alla Caronnese | l’ex attaccante del Milan Primavera cerca il riscatto dopo stagioni complicate
Youns El Hilali prova a rilanciarsi alla Caronnese. Nicolò Schira rivela la volontà del club lombardo di puntare sull'ex talento del Milan Primavera, reduce da anni complicati tra Olanda e Serie D italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Un ex AC Milan per la Sc Caronnese? Youns El Hilali si avvicina ai rossoblu https://www.bepitv.it/caronnese-youns-el-hilali-si-avvicina-ai-rossoblu/ - facebook.com Vai su Facebook
L'ex Milan El Hilali risolve con il Cambuur: può tornare a giocare in Serie C - Il futuro dell’attaccante Youns El Hilali potrebbe essere ancora in Serie C dopo i sei mesi con la maglia dell’Arzignano nella passata stagione quando collezionò sette gare senza segnare. Secondo tuttomercatoweb.com
Omar El Hilali - Omar El Hilali del Espanyol è sceso in campo nella maggior parte delle partite della sua squadra in LaLiga nel 2024/2025, avendo collezionato 28 presenze, per un totale di 2471 minuti. Segnala corrieredellosport.it
Arzignano Valchiampo, preso Youns El Hilali dal SC Cambuur: arriva in prestito - L'ex Milan è un nuovo arrivo in casa Arzignano: "Youns El Hilali è un nuovo calciatore dell'Arzignano. Come scrive tuttomercatoweb.com