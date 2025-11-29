Einstein sotto le stelle | proiezioni al nuovo planetario Danti di Perugia
Un evento per far brillare di nuovo l’IsolaSabato 29 e domenica 30 novembre, al nuovo Planetario Digitale Danti di Perugia, si terrà “Einstein sotto le stelle”, un appuntamento speciale dedicato ai donatori della campagna di crowdfunding per il ritorno dell’Isola di Einstein 2026. Le proiezioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
