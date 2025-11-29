Educazione al rispetto e all’affettività da gennaio i corsi per i docenti organizzati da Indire Valditara | Noi l’abbiamo inserita e non c’era prima
L'Indire avvierà nel mese di gennaio i corsi di formazione per i docenti dedicati all'educazione affettiva. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha comunicato che circa duemila scuole, in prevalenza istituti superiori, hanno aderito all'iniziativa. L'annuncio è stato dato a Verona, durante la visita del ministro al salone nazionale dell'orientamento Job&Orienta.
