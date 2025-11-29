Ederson niente rinnovo con l’Atalanta Occasione per il Milan? Le parole dell’agente del brasiliano
Ederson può diventare un'occasione estiva: il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe far crollare il prezzo esorbitante richiesto dall'Atalanta. L’agente, ai microfoni di 'Cadena Ser', apre alla cessione e il Milan osserva con interesse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
