Ederson l’agente | A gennaio può partire a metà prezzo Affare low cost

André Cury, agente di Ederson, ha acceso nuovamente i riflettori sul futuro del centrocampista dell'Atalanta nel corso di un'intervista concessa a Cadena SER. Il brasiliano resta uno dei profili più apprezzati dall' Inter, che già negli ultimi mesi aveva valutato la possibilità di affondare il colpo senza però trovare l'apertura della Dea, irremovibile davanti a offerte importanti arrivate durante l'estate. Ora, però, gli scenari potrebbero cambiare. Ederson è legato all'Atalanta fino al 2027, ma secondo Cury la situazione contrattuale potrebbe trasformarlo in un'occasione per diversi top club, forse già a gennaio: "È un'opportunità perché il suo contratto è vicino alla scadenza.