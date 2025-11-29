Ecco la nuova casa Famiglia nel bosco la dimora gratuita | Al papà piace tanto
La vicenda della cosiddetta famiglia del bosco entra in una nuova fase, segnata da un inatteso cambio di scenario che potrebbe incidere sia sul destino dei tre bambini sia sul dibattito pubblico che da settimane accompagna la storia. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i due genitori al centro del caso, hanno infatti accettato di lasciare la loro abitazione originaria per trasferirsi in un casolare situato a Palmoli, in provincia di Chieti. Una scelta giunta dopo giorni di discussioni, pressioni e valutazioni istituzionali, ma resa possibile dall’offerta di un ristoratore di Ortona, che ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente una sua proprietà pur di contribuire alla soluzione delle emergenze segnalate dagli enti competenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
