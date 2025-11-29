Eccellenze della Campania | musica cultura e solidarietà a Palazzo San Giacomo

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà  lunedì 1 dicembre, alle ore 12.00  , presso la  Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 dell’evento dedicato alle eccellenze campane. Una serata di gala che unisce musica, tradizione, sport e imprenditoria per una nobile causa: il sostegno alla Fondazione Melanoma onlus. L’iniziativa, che celebra il talento e l’identità del territorio, ha come obiettivo primario la raccolta fondi per la ricerca, supportando l’attività della onlus diretta dal Prof. Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

